Cordoglio in Calabria per il carabiniere palermitano morto sull'autostrada: era fidanzato, voleva sposarsi

Intanto, prestava servizio in Calabria, presso la stazione di Arena, un piccolo centro della provincia di Vibo Valentia. Dal vicino comune di Dasà, poco più di mille anime, arriva su Facebook un commosso ricordo del carabiniere siciliano. «Apprendiamo la notizia del tragico incidente avvenuto sull’autostrada Messina-Palermo - si legge sulla pagina dell'amministrazione comunale del piccolo comune - dove ha perso la vita a soli 23 anni il carabiniere Daniele Breganze. Il carabiniere prestava servizio presso la stazione di Arena guidata dal maresciallo Valerio Oriti. Il sindaco, l’amministrazione comunale e la cittadinanza dasaese tutta si uniscono al dolore che ha colpito i familiari del compianto Daniele Breganze e di tutta l’Arma dei carabinieri. Ai familiari le più sentite condoglianze dalla comunità dasaese tutta». Il post è corredato da una foto che qui riproponiamo e commentato da numerosi cittadini, che esprimono il loro cordoglio.

Lascia un buon ricordo di sé in Calabria il carabiniere palermitano Daniele Breganze, morto lunedì 29 aprile nel tragico incidente stradale lungo l'autostrada Palermo-Messina. Daniele tornava nella sua città, Palermo, dove si sarebbe trasferito presto. Nell'auto con la quale viaggiava c'erano bagagli ed effetti personali, che il giovane militare dell’Arma stava trasportando nella sua città natale. Era fidanzato e sperava di convolare presto a nozze.

Estremo riserbo da parte della caserma presso cui prestava servizio il carabiniere, ma, è inutile dirlo, l’Arma si stringe tutta attorno al dolore della famiglia, visitata in giornata per il lutto da numerosi colleghi del giovane. Daniele Breganze era stimato e viene ricordato da quanti lo hanno conosciuto come un bravo ragazzo e un valente uomo dell’Arma. Esprime il proprio cordoglio i sindaci di Arena Nino Schinella e di Dasà Raffaele Scaturchio.