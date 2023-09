Palermo, cassonetti strapieni al Cep e a Borgo Nuovo: «Rap già al lavoro»

Cassonetti strapieni e circondati da montagne di sacchetti. E' lo scenario sulle strade di Borgo Nuovo e del Cep, dove in questi giorni si sono formate vere e proprie discariche a cielo aperto. Rifiuti di ogni tipo si trovano a ridosso dei cassonetti delle aree di prossimità, dove però dovrebbero essere differenziati e depositati in base a un calendario stabilito dalla Rap. La società fa sapere che la raccolta è già partita nella notte tra giovedì e venerdì nella zona di Borgo Nuovo e che i cassonetti di via Barisano da Trani, vicino all'istituto comprensivo, sono stati ripuliti.

"In queste ore si continua l'attività nel quartiere, sabato si proseguirà con il Cep - spiegano -. Anche in questo caso si tratta di aree di prossimità, ovvero di postazioni in cui i cittadini devono differenziare i rifuti. Purtroppo non sempre vengono conferiti negli appositi cassonetti e nei giorni prestabiliti e si creano inevitabilmente discariche, ma i nostri operatori sono già al lavoro, come già è stato fatto allo Zen 2, al Villaggio Santa Rosalia e allo Sperone".