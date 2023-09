Palermo, donna travolta e uccisa da un camion dell'Esercito in viale Lazio

Incidente mortale a Palermo. Una donna di 76 anni, Maria Bignardelli, è stata travolta e uccisa da un camion dell'Esercito in viale Lazio, all'angolo con viale delle Alpi. Secondo una prima ricostruzione, stava attraversando la strada quando è stata investita dal mezzo pesante. La donna è morta sul colpo, inutili i soccorsi del 118.

Pare che la vittima, che abitava a pochi metri dal luogo dell'incidente, stesse attraversando in prossimità delle strisce pedonali ed è stata travolta mentre si trovava nella corsia di emergenza.

Il tratto di viale Lazio fra viale delle Alpi e via Aquileia è stato chiuso ed è stato deviato anche il percorso degli autobus che attraversano quella zona. Traffico paralizzato in tutto il quartiere e rallentamenti anche in viale Regione Siciliana, che si trova a pochi centinaia di metri dal luogo dell'incidente.

Sul posto, oltre ai mezzi del 118, intervenuti la polizia municipale e i carabinieri.