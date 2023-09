Palermo, pedone travolto da un'auto in via Quintino Sella: giovane in ospedale, traffico in tilt

Incidente stradale in via Quintino Sella, all'incrocio con piazza Nascè, a Palermo. Un pedone è stato travolto da un'auto ed è rimasto ferito. In base a una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato investito mentre stava attraversando sulle strisce. L'impatto è stato molto violento ed è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118 che l'hanno trasportato al policlinico. Sul posto sono arrivati anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale e una pattuglia per gestire la viabilità. In attesa dei soccorsi e dei rilievi, infatti, nella zona il traffico è andato in tilt.

A Palermo si tratta dell'ennesimo incidente in cui ad avere la peggio è un pedone. L'ultimo in viale Lazio, dove ha perso la vita una donna. Marisa Bignardelli, 76 anni, è morta dopo essere stata travolta da un camion dell'Esercito. Stava andando in palestra quando il mezzo pesante guidato da un militare l'ha travolta, non lasciandole scampo. Era una ex insegnante in pensione, molto stimata e amata da tutti nel suo quartiere: abitava a poca distanza dal luogo della tragedia.