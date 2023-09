A Cefalù i 750 turisti rientrano all'hotel Costa Verde

Sono rientrati i 750 turisti dell’hotel Costa Verde di Cefalù, evacuati ieri sera (22 settembre) a causa del rogo che ha minacciato la struttura e provocato ingenti danni in diverse zone nei dintorni della città turistica. Questa mattina gli ospiti hanno anche potuto fare colazione in albergo. L'evacuazione portata a termine in mezz'ora. «Noi cerchiamo di tenere puliti tutti i terreni attorno all'albergo - dice Laura Farinella, titolare del Costa Verde - e questo ha impedito che il fuoco arrivasse alla nostra vegetazione. Noi in hotel non abbiamo subito danni».

Nel video il racconto a Tgs di Laura Farinella, titolare dell'hotel Costa Verde