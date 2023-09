Incendi a Palermo e provincia: i vigili del fuoco raddoppiano le squadre, evacuati 700 turisti dal Costa Verde di Cefalù

Giornata drammatica in provincia di Palermo. Alle 22.30 i vigili del fuoco hanno diramato un breve comunicato, nel quale si dice che il lavoro per loro non è finito. Proseguono, infatti, le operazioni di spegnimento degli incendi che hanno colpito per l'intera giornata la provincia di Palermo. Nel pomeriggio si è inoltre verificato un incendio all'interno della cittadella universitaria nelle vicinanze dell'edificio 18, altri incendi di vegetazione sono in corso nel comune di Campofelice e a Cefalù (zona Costa Verde). Al fine di fronteggiare l'emergenza in atto si è proceduto a raddoppiare il personale in servizio.

Quasi 700 i turisti che sono stati evacuati dall’hotel Costa Verde, la più grande struttura alberghiera di Cefalù, assediata da un incendio rovinoso. Gli ospiti dell’albergo sono stati portati al palazzetto dello sport. Ma si tratta di una soluzione precaria e provvisoria. Il Costa Verde si trova vicino a Mazzaforno, dove oggi alcuni turisti ospiti di resort sono stati evacuati via mare. È la stessa zona in cui nel pomeriggio una donna è morta bruciata mentre cercava di salvare i suoi cavalli in una stalla circondata dalle fiamme.