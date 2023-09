Palermo, incendi e terrore: roghi a Brancaccio e a Gibilrossa. Fiamme alte anche ad Altofonte

Notte di fuoco in provincia di Palermo: dalla città ai comuni limitrofi sono stati diversi gli incendi divampati, dalle 20 di ieri fino all'alba di oggi sono stati più di 40 gli interventi dei vigili del fuoco. L'incendio più preoccupante è stato quello nel quartiere Brancaccio, tra via San Ciro e via Fichidindia. Le fiamme, alimentate dal forte caldo e dal vento di scirocco, hanno minacciato le abitazioni e un distributore di benzina. Evacuate circa 20 famiglie.

La gente, molta della quale indossando mascherine per cercare di proteggersi dall'aria irrespirabile, è fuggita per strada, alcune persone sono salite sui tetti delle abitazioni, mentre in soccorso della popolazione sono giunti anche gli agenti di polizia. Purtroppo le condizioni climatiche non hanno agevolato il lavoro dei pompieri che per tutta la notte sono stati impegnati nelle operazioni. Ancora stamattina ci sono focolai che, comunque, sembrano essere circoscritti.

Le fiamme hanno devastato un agrumeto e alcuni terreni, molti dei quali incolti e abbandonati. Sempre ieri sera un vasto incendio si è sviluppato ad Altofonte, in contrada Torrettella. Insieme ai vigili del fuoco e alla forestale, ha operato l'organizzazione ERA Palermo. Soltanto all'alba le fiamme sono state domate. Roghi vengono segnalati sulle pendici dei monti di Gibilrossa, a Piana degli Albanesi, a Gratteri, a Misilmeri, a Torretta e a Prizzi. Già in volo tre canadair.

Nella giornata di ieri diversi gli incendi scoppiati nel Palermitano. Tra questi, quello sulla linea ferroviaria tra Cinisi e Partinico nei pressi di Montelepre in località Monte Palmeto, con il traffico bloccato. In quella zona, i vigili del fuoco hanno messo in salvo tre persone presenti nella propria abitazione che è stata l’ambita dalle fiamme.

Anche oggi è prevista in alcune province siciliane l'allerta per le ondate di calore e il rischio incendi e in alcuni piccoli comuni del palermitano i sindaci hanno deciso di tenere chiuse le scuole. Si tratta dell'ultima fase di caldo estivo, anomalo per fine settembre, ancora poche ore e da domenica al sud e in Sicilia le temperature scenderanno e saranno presenti le piogge.