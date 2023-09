Incendio a Gibilrossa, grido d'allarme dei residenti: «Terzo rogo in pochi giorni, abbiamo paura»

Gibilrossa torna a bruciare. La zona collinare a est di Palermo è stata investita nella notte da un incendio, come era già accaduto una decina di giorni fa e alla fine del mese di agosto. Nel corso della notte i vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per evitare che le fiamme colpissero anche le abitazioni.

Per sicurezza molti abitanti sono stati costretti a lasciare le case, vista la vicinanza del fuoco. Le fiamme hanno divorato alcuni terreni, molti dei quali incolti, e distrutto un agrumeto. Le sterpaglie e lo scirocco hanno messo a dura prova le operazioni delle squadre antincendio.

Grido d'allarme da Manfredi Campagna, presidente del Comitato Gibilrossa: "Non c'è illuminazione stradale, mancano quindi le vie di fuga sicure, oltre al rischio che bruci l’intera Montagna Grande che circonda Gibilrossa. L’assenza delle istituzioni sta dando il via libera a un numero sempre maggiore di criminali, siamo costantemente soli e in pericolo, costretti a salvarci autonomamente. Quello di questa sera rappresenta il terzo incendio divampato su Gibilrossa nel giro di poche settimane".