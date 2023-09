La Sicilia nella morsa del caldo e degli incendi: decine di interventi a Palermo, Trapani e Messina - VIDEO

L'emergenza di fine luglio sembrava ormai alle spalle, ma i roghi che nelle ultime ore stanno divorando ettari ed ettari di macchia mediterranea fanno vivere ancora una volta lunghissime ore d'inferno alla Sicilia. Mentre si attende il calo delle temperature previsto per il fine settimana, l'Isola viene divorata dalle fiamme spinte dal vento di scirocco. Nel giorno dell'allerta rossa nelle province di Trapani, Palermo e Messina, è proprio la Sicilia settentrionale a bruciare quasi ininterrottamente.

La provincia di Palermo brucia

In mattinata, tra i roghi più estesi, quello tra Gratteri e Lascari, nel Palermitano, che minaccia anche il territorio di Cefalù: l'incendio è partito dalle montagne attorno a Gibilmanna e si è esteso in una zona già devastata dai roghi di questa estate. "Le fiamme sono arrivate nella contrada di Rapputi creando una situazione molto complicata - ha detto il vice sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina. Un canadair inviato nella mattinata ha dovuto interrompere le operazioni a causa del vento forte". I volontari sono in azione, in supporto ai vigili del fuoco e ai forestali, per decine di interventi. Intanto a Gratteri le scuole sono state chiuse per precauzione dal sindaco.

La situazione nel Messinese

A Partire dalla provincia di Messina, con incendi a Sant'Agata di Militello, Tusa, Barcellona Pozzo di Gotto, Ficarra e Monforte San Giorgio. Solo intorno alle 13 i roghi sono stati spenti. I vigili del fuoco, con il supporto di elicotteri e canadair, sono stati impegnati in particolare nel rogo che a Milazzo ha interessato un vasto canneto, in via Ciantro, che ha lambito diverse attività commerciali quali un hotel, un distributore di carburanti, alcune rimesse di barche e un vecchio deposito. Nel Palermitano le fiamme sono divampate a Misilmeri, Carini, Altofonte, Belmonte Mezzagno, Gibilrossa, Campofelice di Roccella, Cinisi, in città nella zona di Brancaccio, a Torretta, Terrasini, Villabate, Montelepre, Partinico, Termini Imerese, Lascari e Villagrazia di Carini. Nel capoluogo, in mattinata, ripercussioni anche sulle autostrade: lungo l'A29 fiamme all'altezza dello svincolo di Balestrate, ma anche allo svincolo di Terrasini. Il fuoco si è sviluppato, in città, anche nelle aiuole spartitraffico vicino alla zona di Bonagia. Il fumo ha invaso le carreggiata provocando non poche difficoltà agli automobilisti e si registrano lunghe code. "Considerata la situazione in atto - spiegano dal comando provinciale - squadre di Agrigento e Ragusa si stanno portando in supporto sul nostro territorio".

Quaranta interventi nel Catamese

Quaranta gli interventi nella provincia di Trapani, nella morsa del fuoco da almeno ventiquattro ore, con tutte le squadre dei vigili del fuoco impegnate. In questo caso la situazione più critica è a Castellammare del Golfo. Incendi anche in provincia di Catania, lungo la strada statale 284, nella zona di Randazzo.