Inferno a Palermo: circonvallazione in fiamme, paura in viale delle Scienze per un incendio

Viale Regione in fiamme, paura in viale delle Scienze per un incendio all'edificio 18, incendi di auto. Palermo brucia e la situazione pare addirittura peggio che a luglio. Un rogo è partito dalle vicinanze di parco Cassarà ed è arrivato vicino all'edificio 18. Molti studenti sarebbero fuggiti. Dall’università confermano che l’incendio ha lambito i padiglioni ma non c'è nessuna evacuazione, diversamente da alcuni messaggi che stanno girando sui social.

Intanto circonvallazione è di fatto bloccata, nella zona tra Bonagia, via Belmonte Chiavelli e la zona del Pagliarelli, con le strade letteralmente a fuoco. Una situazione incredibile, con gli automobilisti che passano tra le fiamme e protestano sui social. "Una situazione drammatica, ma non da paese civile", scrivono infuriati.

A Bonagia ci sono auto in fiamme in strada, un altro incendio è divampato nella zona della Ricas e dove si svolgono i mercatini di Natale e la fiera dei morti nella zona di via Ernesto Basile, rogo in un'impresa edile in via Belmonte Chiavelli. Il forte vento di scirocco sta rendendo difficile l'intervento delle squadre di soccorso al momento impegnate anche in altri interventi come in via Messina Marine, alla Bandita, e nella zona di via Pitrè. Bloccata l'autostrada A20 Palermo-Messina, tra Castelbuono e Cefalù, per un rogo. A causa di un vasto incendio è temporaneamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 187 di Castellammare del Golfo, in entrambe le direzioni, nei pressi di Trappeto.

Interventi in corso, nel Palermitano, a Caltavuturo contrada Favarella, a Carini in contrada Lo Zucco, a Contessa Entellina in contrada Miccina. Si segnalano roghi estesi, sempre in provincia, tra Gratteri e Lascari, nelle montagne intorno a Gibilmanna dove sono entrati in azione anche forestali e volontari; a rischio nelle Madonie una casa di riposo con all’interno una quarantina di ospiti, minacciata dal fuoco.

Per via dell’emergenza, il sindaco di Gratteri, Giuseppe Muffoletto, ha chiuso le scuole e ha invitato i residenti ad adottare tutte le misure di sicurezza per evitare la diffusione delle fiamme nel territorio. Il vento di scirocco e le alte temperature non hanno lasciato scampo in alcune aree di Misilmeri, Carini, Altofonte, Belmonte Mezzagno, Gibilrossa, Campofelice di Roccella, Cinisi, Torretta, Montelepre, Partinico, Termini Imerese, Lascari, Villagrazia di Carini, e Villabate nei pressi del cimitero