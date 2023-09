Palermo, fuoco nello spartitraffico di viale Regione Siciliana: fumo sulle carreggiate

Con le alte temperature tornano gli incendi in Sicilia e non mancano quelli lungo le aiuole spartitraffico della circonvallazione. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio, nel tratto all'altezza dell'ex Motel Agip. Ancora una volta il fumo ha invaso le carreggiate, ostruendo la visuale agli automobilisti che hanno lanciato l'allarme ai vigili del fuoco.

Le fiamme si sono diffuse nel giro di pochi minuti, proprio come era già successo pochi giorni fa sullo spartitraffico di fronte all'ex Grande Migliore. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. La circolazione ha subito rallentamenti su entrambi i sensi di marcia. I vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme, procederanno a una fase di perlustrazione e bonifica per accertare che pezzi di legno, di carta o di carbone non stiano ancora bruciando.