Incidente a Palermo, coinvolta auto della polizia: le condizioni dei feriti, nessuno è in pericolo

Hanno riportato traumi in varie parti del corpo i tre feriti dell'incidente che si è verificato ieri sera tra una volante della polizia e un'auto, una Lancia Y rossa, all'incrocio tra corso Tukory e via Maqueda, vicino alla stazione centrale di Palermo. Lo scontro è avvenuto intorno alle 22, quando per strada c'era ancora molta gente. Uno dei feriti ha riportato fratture alle gambe e un altro ad un braccio. Per tutta la notte sono stati effettuati accertamenti sui tre feriti, ma nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni.

La volante della polizia e l'altra vettura, dopo l'impatto, si sono ribaltate e fortunatamente non hanno investito alcun pedone. A prestare i primi soccorsi sono stati i passanti, che hanno assistito alla scena. Sul posto sono giunte diverse persone, richiamate dal forte rumore dopo lo scontro. Le tre persone ferite sono riuscite tutte ad uscire dagli abitacoli delle due vetture. Sul posto sono giunte tre ambulanze del 118, i sanitari hanno prestato le prime cure e hanno poi trasportato due feriti all'ospedale Civico e uno al Policlinico.ù

Sembra che la volante stesse raggiungendo un luogo nel quale avrebbe dovuto effettuare un intervento. Proveniva da via Oreto, mentre la Lancia Y da piazza Giulio Cesare.

Le foto sono state postate su Instagram da Igor Gelarda.