Palermo, incidente alla Cala: un ferito e disagi alla circolazione

Incidente stradale a Palermo, all'altezza di via Mura della Lupa, alla Cala. Tamponamento tra due auto, con una persona che è rimasta ferita: soccorsa dal personale del 118, le sue condizioni non destano preoccupazione. Disagi al traffico della zona, con file di auto e rallentamenti, in un momento già particolarmente difficile per la circolazione (l'incidente è avvenuto intorno alle 9 del mattino). Intervento dell'infortunistica della polizia municipale, che ha effettuato anche i rilievi e iniziato le indagini.