Incidente in viale Regione a Palermo: tamponamento tra furgone e auto, code sulla A19

Ancora una giornata di passione per gli automobilisti che percorrevano l'A19 Palermo - Catania in direzione del capoluogo. Questa mattina, intorno alle 9,30, un incidente tra due veicoli ha causato lunghe code all’ingresso in città. Lo scontro è avvenuto all’altezza di Villa Maria Eleonora.

A scontrarsi, in un tamponamento, un camion e una 500 XL. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma i due mezzi incidentati hanno occupato un'intera corsia, provocando il caos alla viabilità. Sul posto è giunta la polizia stradale e il personale dell'Anas per gestire il traffico.

Le code di auto si sono formate sia lungo l’autostrada che allo svincolo di Villabate, proprio all'ingresso sull'A19. Traffico nella normalità soltanto dopo la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza della strada.

Cinque giorni fa, lungo la A19 Palermo-Catania, in direzione Palermo, un incidente si era verificato tra gli svincoli di Catenanuova e Agira. Tre le persone rimaste ferite e trasportate in ospedale a Enna. Tre i mezzi coinvolti: due auto ed un furgone. Una vettura si era cappottata. Il tratto di strada della A19 era rimasto completamente paralizzato.