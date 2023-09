Palermo, dai commercianti del centro storico la richiesta di sicurezza: «Stiamo con i gioiellieri Cipolla»

Gli imprenditori del centro storico di Palermo alzano la testa e mostrano solidarietà alla gioielleria Cipolla, in attesa di una riunione della task force dedicata alla sicurezza presieduta dal sindaco Roberto Lagalla. L’episodio della scorsa settimana, sembra essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: il tentativo di furto - in pieno giorno - di sabato 26 agosto ha colpito il cuore degli esercenti, che dopo la denuncia attraverso il Giornale di Sicilia di Manuela Monaco e Christian Cipolla, comproprietari della gioielleria di via Giovanni Meli, decidono di alzare la voce e solidarizzare con i colleghi: «Abbiamo ricevuto tanti messaggi e visite di molti titolari di negozi e attività della zona - racconta Monaco - purtroppo in troppi non si sentono supportati e tutelati dalla giustizia e dai controlli delle forze dell’ordine».

Se prima erano semplici lamentele a denti stretti, adesso chi lavora in centro sembra aver raggiunto il limite di sopportazione e non cerca più risposte, le pretende: «Chiunque ci abbia chiamato o incontrato - prosegue la titolare della storica attività alle spalle di piazza San Domenico - ha sottolineato come sia assurdo subire un tentativo di furto alla luce del sole, in mezzo a così tanta gente. Alcuni ci hanno detto siamo nelle mani di nessuno: se non si prendono provvedimenti seri e urgenti di sicurezza andrà sempre peggio. Ripeto - prosegue - quello che abbiamo subito urla facciamo quello che vogliamo».

Il clima sembra ormai insostenibile e gli imprenditori chiedono atti concreti e misure tangibili che riportino sul territorio le forze dell’ordine. E l’amministrazione ci prova con una riunione che vedrà nello stesso tavolo il primo cittadino con l’assessorato al centro storico, che avrà ruolo di cabina di regia, polizia municipale e tutte le aziende municipalizzate. «Tra le prime azioni che saranno messe in campo - assicura l’assessore Maurizio Carta - come concordato nell’ultima riunione del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica presieduto dal prefetto, prevede più presidi e l’efficacia delle forze dell’ordine, oltre a un incremento della videosorveglianza».

Tra le ipotesi anche «interventi pilota su alcune aree che mirano a riprendere il controllo del territorio e la prevenzione del crimine attraverso interventi sulla qualità e sicurezza dello spazio pubblico, coinvolgendo delle associazioni d’arma, della protezione civile, delle associazioni di categoria e dei comitati civici».