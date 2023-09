Dal centro di Palermo a Sferracavallo: scia di furti di Fiat Cinquecento, cresce l'allarme

È tra le auto più rubate in Italia, insieme alle Fiat Panda e ai suv. A Palermo e provincia, nelle ultime settimane, si è registrata una vera e propria escalation di furti di Fiat Cinquecento, in molti casi di proprietà di turisti o di siciliani tornati sull'Isola per le vacanze. L'ultimo caso stanotte a Sferracavallo: il proprietario ha pubblicato la foto della sua auto bianca sui social chiedendo a tutti di segnalarla in caso di avvistamento. "Mi è stata rubata tra le 23 e le 2, era parcheggiata in via Barcarello all'altezza del civico 31". Ma è soltanto l'ennesimo disperato appello di chi, quest'estate, è finito nel mirino dei ladri d'auto che hanno messo a segno una raffica di colpi.

Basti pesare che a metà agosto la polizia ha scoperto in via Pasquale Calvi un garage pieno di veicoli rubati. Tra questi c'era anche la Cinquecento di una turista austriaca, il furto era avvenuto mentre ordinava una pizza da asporto al Borgo Vecchio. Ma i malviventi hanno colpito anche ad Altavilla, ad Aspra, vicino all'ospedale Civico e a Bagheria. Una scia di furti che come i carabinieri confermano, ha segnato soprattutto la fine di agosto, facendo inevitabilmente crescere l'allarme. "Come non rimanere schifati? - Si è sfogato sui social il proprietario di una Fiat Cinquecento rossa rubata ad Altavilla -. In un tranquillo sabato d'estate, dopo aver trascorso un intero anno fuori dalla propria città per lavoro, si sente nostalgia della propria terra e si scende giù. Si va al mare come prima giornata di ferie e dopo nemmeno due ore, si ritorna al parcheggio per prendere l'auto e ci si imbatte con la realtà di questa terra! L'auto non c'era più. Un'auto che serviva per muoverci in città, l'unica auto a disposizione della famiglia. Ora grazie a voi persone prive di scrupoli, ci ritroviamo a trascorrere questi pochi giorni di relax a piedi. Rimarrà solamente il sapore amaro della realtà, una realtà che non è mai cambiata e probabilmente mai cambierà".

Ad essere presa di mira nei giorni scorsi anche la macchina di un ragazzo palermitano che lavora in Lussemburgo ed era tornato in città per trascorrere le ferie. A Bagheria, invece, è stata rubata la Cinquecento di un siciliano che lavora in Svizzera, in questo caso i ladri avrebbero agito di notte. Ma non solo furti d'auto: a Palermo fanno gola anche le autoradio, proprio come vent'anni fa. L'ultimo caso vicino alla Fiera del Mediterraneo, dove è stato colto in flagranza un ragazzo di 26 anni con precedenti: i carabinieri l'hanno sorpreso mentre tentava la fuga dopo avere spaccato il vetro posteriore di un veicolo posteggiato in via Thaon di Revel.