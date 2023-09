Tornano i furti di autoradio a Palermo: arrestato dopo avere sfondato il vetro di una vettura

A Palermo i ladri fanno un salto indietro nel tempo. Prendono di mira i veicoli parcheggiati e fuggono con l'autoradio da rivendere nel mercato nero per realizzare immediatamente soldi in contanti. Proprio come tra gli anni Ottanta e Novanta, in città si registra un nuovo aumento di questo genere di furti e, vicino alla Fiera del Mediterraneo, un giovane è pure stato colto in flagrante.

In pieno giorno ha sfondato il vetro posteriore di un'Alfa Romeo posteggiata in via Thaon di Revel, è entrato nella macchina, ha "sradicato" l'impianto dal cruscotto e stava per scappare. Peccato che a notare tutto ci fossero i carabinieri del nucleo radiomobile, che l'hanno immediatamente bloccato e arrestato per furto aggravato. Si tratta di un ragazzo di 26 anni palermitano.

Ma dall'inizio dell'anno episodi di microcriminalità simili hanno alimentato una preoccupante escalation. Altri furti di autoradio si sono registrati alla Zisa, a Mondello e dalle parti della stazione centrale. Pochi mesi fa l'auto di una donna che aveva accompagnato il padre in ospedale è stata saccheggiata vicino al Civico, aveva lasciato il mezzo nel posteggio riservato ai disabili e l'autoradio, al suo ritorno, non c'era più.