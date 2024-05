Sale la febbre per i play-off: è cominciata la vendita dei biglietti per Palermo-Sampdoria

A partire dalle 13 di oggi, sabato 11 maggio, è cominciata la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Sampdoria, valevole per il turno preliminare dei play-off del campionato di Serie, in programma per venerdì 17 maggio alle 20.30 allo stadio Renzo Barbera. Lo rende noto sul proprio sito il club rosanero

La prima fase di vendita prevede un periodo di prelazione riservato solo agli abbonati della stagione sportiva 2023/24: ogni abbonato potrà acquistare liberamente il biglietto per sé e per un’altra persona a tariffa speciale ed in qualsiasi settore dello stadio fino alle ore 23:59 di lunedì 13 maggio. Per accedere alla fase di prelazione sarà necessario inserire un codice presente sulla tessera di abbonamento/fidelity card.

A partire dalle 13 di martedì 14 maggio inizierà la vendita libera. Gli abbonati che non avranno esercitato il diritto di prelazione nella prima fase potranno comunque usufruire della scontistica e del secondo biglietto a loro dedicati anche nella seconda fase.