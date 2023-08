Stupro di gruppo a Palermo, spuntano nuove immagini della notte dell'orrore

Dal fascicolo processuale sullo stupro di Palermo spuntano nuove immagini della notte in cui la diciannovenne è stata violentata dai sette ragazzi. Nei fotogrammi tratti dai filmati registrati dalle telecamere della zona emerge tutto quello che è accaduto nella notte del 7 luglio scorso, con dei fotogrammi che darebbero forza a quanto raccontato dalla ragazza.

Le immagini, che mostra Tgcom24, ritraggono il gruppo di ragazzi davanti a un chiosco abusivo alla Vucciria, il quartiere di Palermo dove la diciannovenne si era data appuntamento con uno dei ragazzi,

Le telecamere della Vucciria hanno ripreso i sette ragazzi, uno di loro che si allontana e poi torna in compagnia della diciannovenne. Immagini che confermano quanto raccontato dalla ragazza agli investigatori nel momento in cui ha sporto denuncia: “Lui era insieme a un amico e altri cinque ragazzi di cui non so i nomi", aveva riferito la giovane, "poi mi hanno fatto fumare”. Uno degli indagati avrebbe detto al barista: "Falla bere… poi ci pensiamo noi". L'alcol fa effetto. Le telecamere riprendono la ragazza, circa 40 minuti dopo mezzanotte, che poggia la testa sulla spalla di uno di loro dopo aver bevuto.

Gli altri fotogrammi, tratti dalle immagini della telecamera dell’istituto Nautico registrate 57 minuti dopo la mezzanotte, mostrano la diciannovenne che viene portata via dai sette ragazzi. Anche queste immagini confermano il racconto della vittima: "Due di loro mi hanno preso sottobraccio. Mi hanno fatto camminare dai Quattro Canti a scendere verso il mare. Ero da sola con questi ragazzi, in tutto sette. Due mi toccavano il seno e altri due le parti intime, mentre camminavamo e gli altri ridevano". L'arrivo al foro italico, dove la vittima viene portata in un cantiere. Poi lo stupro di gruppo.