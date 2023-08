Un uomo di 40 anni muore per un malore in mare a Termini Imerese

Un uomo di 40 anni è morto in mare ieri in contrada Ginestra a Termini Imerese, avrebbe accusato un malore. I sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo ma senza successo. Sono intervenuti anche i carabinieri e i militari della Capitaneria di Porto. La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.