Tragedia a Termini Imerese, donna di 46 anni trovata morta in casa

Una donna di 46 anni è stata trovata morta in casa, in via Assunta a Termini Imerese. Rosa Lo Bello abitava da sola, da alcuni giorni nessuno l'aveva più vista, né sentita, nemmeno i familiari. E' stato il fratello a fare la tragica scoperta: una volta sul posto ha lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118.

La donna però era morta da tempo, il decesso risalirebbe a diversi giorni fa. In base ai primi accertamenti sarebbe stata stroncata da un malore. E' la seconda tragedia nella cittadina in provincia di Palermo nel giro di poche ore: un uomo di 40 anni è stato trovato cadavere in mare in contrada Ginestra. Anche in questo caso, un malore sarebbe stato fatale.