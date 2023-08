Il prefetto di Palermo: metteremo in sicurezza le aree abbandonate della città

"Puntiamo a mettere in sicurezza quelle aree abbandonate che possono essere oggetto di attività abusive o rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità: attiveremo un tavolo con il Comune per censire tutte queste aree e valutare le azioni da mettere in campo". Lo sottolinea il prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta a margine di una riunione con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per affrontare il tema della sicurezza nelle aree della movida alla luce dei recenti fatti di cronaca.

"Con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica abbiamo fatto un punto della situazione sulla movida e in particolare sulla Vucciria, che in questo momento è il maggiore centro di afflusso dei giovani: lì abbiamo previsto un ulteriore presidio di forze dell’Ordine", continua. "Puntiamo a rafforzare il controllo sulle piazze della movida in aggiunta ai servizi straordinari già presenti nei fine settimana - aggiunge Cucinotta - Con il Comune vogliamo regolamentare i locali della zona e reprimere le attività abusive, ma serve una forte collaborazione anche dagli esercenti dei locali regolari".