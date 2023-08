Palermo, spunta una perdita d'acqua per un guasto a pochi metri dal cantiere della vergogna

Al Foro Italico di Palermo, a pochi metri dal cantiere della vergogna, dove è avvenuto lo stupro di una ragazza lo scorso luglio con sette persone arrestate in questi giorni, è spuntata all'improvviso una sorta di fontana, con una vistosa perdita d'acqua. Il Comune è stato informato e sta intervenendo per riparare il guasto, come confermato dall'assessore al Verde pubblico Andrea Mineo.

«Quando ho visto la fontana accanto al cantiere della vergogna - racconta chi ha fatto la segnalazione -. ho cercato di chiedere informazioni a qualcuno, ma non c'era nemmeno un operaio. Sembra tutto lasciato andare al caso». E anche la sera non è che vada meglio: ci sono segnalazioni sui social che le aiuole spartitraffico della Cala siano utilizzate come parcheggio.