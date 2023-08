Palermo, grossa buca sul ponte Bailey: stop al transito delle auto

Il ponte Bailey a Palermo non ha pace. Questa mattina, la struttura che si trova sul fiume Oreto, nel quartiere Guadagna, è stata chiusa al transito veicolare a causa di una grossa buca. A segnalare la deformazione al manto stradale alcuni cittadini in transito sul ponte.

Immediatamente sul posto sono giunti gli agenti di polizia municipale che hanno transennato la zona, in attesa dell'arrivo della Protezione civile, dei rilievi e della sistemazione del manto stradale. Non è stato interdetto, invece, il passaggio dei pedoni che possono passare sul ponte.

Nella zona, inevitabilmente, si è formato parecchio traffico con i veicoli impossibilitati a passare dall'altro lato della strada.

Ad aprile scorso, il ponte Bailey era rimasto chiuso dal 18 al 21 per permettere alle maestranze del Coime di intervenire sul collegamento tra la Guadagna e il quartiere Oreto-Stazione. Si trattava di lavori di manutenzione ordinaria sulla sede stradale da effettuare, come recitava l'ordinanza, "per tenere conto di eventuali scostamenti che dovessero verificarsi per condizioni meteo avverse".