Palermo, lavori a tempo record sul ponte Bailey: interventi finiti in sole quattro ore

Dalle 8 del mattino fino a mezzogiorno. Sono bastate quattro ore alle maestranze del Coime per riconsegnare alla città il ponte Bailey.

Lavori in tempi record, a Palermo, ben al di sotto delle tempistiche pronosticate dall’ordinanza, che prevedeva la chiusura del tratto che collega il quartiere della guadagna alla zona Oreto-Stazione e alle due principali strutture ospedaliere della città, l’ospedale Policlinico e l’ospedale Civico e i relativi pronto soccorso, dal 18 al 21 aprile, cioè per quattro giorni.

Gli operai hanno prima effettuato un’importante opera di scarificazione del manto stradale, per poi procedere al rifacimento dell’asfalto con uno spessore di circa 5 centimetri. Durante le operazioni, non si sono registrati particolari ingorghi: il flusso dei mezzi, infatti, ha subito deviazioni soltanto durante la prima parte della giornata è automobili e motociclette sono tornate ad attraversare il ponte giusto in tempo per l’ora di punta.

Parla Ivan Amorello, consigliere della terza circoscrizione

© Riproduzione riservata