Palermo, nuovo incendio a Monte Pellegrino: due elicotteri della Forestale atterrano a Case Rocca

Atterraggio accanto allo Stadio delle Palme di Palermo per due elicotteri della Forestale impegnati a Monte Pellegrino per spegnere un altro incendio che si è sviluppato ancora nella zona di Castello Utveggio.

Intorno alle 10 i velivoli, prima uno e subito dopo un altro, hanno fatto una sosta su una zona non frequentata del parco di Case Rocca, il giardino che si trova fra lo Stadio delle Palme, viale del Fante e l'ingresso della Favorita. Il pilota è sceso per pochi minuti e poi è ripartito. La stessa scena si è ripetuta immediatamente dopo, attraendo la curiosità dei frequentatori del parco.

In queste ore la Forestale è impegnata ancora sul promontorio di Palermo, per un incendio che si è sviluppato in una zona a nord di Castello Utveggio, che non è stato lambito dalle fiamme e non è a rischio. È un tratto non distante dai luoghi colpiti dai roghi della notte di ferragosto e di ieri (18 agosto) ma l'entità, fanno sapere, è decisamente inferiore. Il fatto che gran parte della vegetazione sia già andata in fumo, inoltre, evita il rapido propagarsi del fuoco.