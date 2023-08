Palermo, ancora fiamme a Monte Pellegrino: incendio vicino al Castello Utveggio

Ancora fiamme su Monte Pellegrino, a Palermo. L'incendio è divampato intorno alle 10 di questa mattina (18 agosto) nella stessa zona in cui era scoppiato il rogo la notte di ferragosto, minacciando anche Castello Utveggio.

In azione per tentare di domare le fiamme un elicottero dei vigili del fuoco e gli uomini della Forestale, il cui comando si trova a poca distanza dall'incendio.

L'incendio che è scoppiato lunedì notte ha bruciato 25 ettari di montagna: una stima per ora indicativa. Ha colpito una zona che era già stata distrutta nel corso dell'incendio del 2016. Non ha fatto gravi danni alla vegetazione, che in molti punti era ancora secca. Il Castello Utveggio non è stato raggiunto dalle fiamme.

Intanto va avanti l'inchiesta per identificare da cosa possa essere partito il fuoco. C'è l'ipotesi di un razzo sparato nel corso di una festa di ferragosto.