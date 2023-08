Palermo, alla fermata del tram con la puzza dei rifiuti

Aspettare il tram in via Pecori Giraldi, nella zona dello Sperone a Palermo, è un'impresa non da poco. Una maxi discarica a cielo aperto si trova proprio alle spalle della fermata e le alte temperature rendono la situazione più pesante: il cattivo odore è insopportabile. Nonostante gli interventi straordinari della Rap effettuati in questi giorni per la raccolta dei rifiuti, le periferie continuano a pagare il prezzo più caro. Anche la zona di Borgo Nuovo è sommersa dall'immondizia, con montagne di sacchetti anche vicino alle fermate degli autobus.