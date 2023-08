Da Borgo Nuovo alla Zisa: decine di cataste di rifiuti bruciate a Palermo

Decine di incendi di rifiuti nella notte a Palermo. I roghi sono stati appiccati alla spazzatura rimasta accatastata fuori dai cassonetti in diversi quartieri: Borgo Nuovo, Zisa e via Oreto. Incendi anche in via Messina Marine.

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere gli incendi alcuni più volte accesi nelle strade. La situazione della raccolta resta critica dopo l’emergenza nella discarica di Bellolampo a seguito dell’incendio della quarta vasca della discarica. La raccolta è andata a rilento e in questi giorni la Rap, l’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti, ha iniziato a utilizzare le ruspe per raccogliere la spazzatura che ha trasformato diverse strade in discariche a cielo aperto.

Nella foto vigili del fuoco a Bellolampo