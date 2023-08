Palermo, a giorni il ritorno del 101 e 102 in via Roma: si attende l'ok della Motorizzazione

Via ai controlli e in attesa dei permessi, manca davvero poco per il ritorno del 101 e del 102 nella "nuova" via Roma, a Palermo, col doppio senso di circolazione dopo la fine dei lavori in via Guardione e la liberazione dal cantiere del collettore fognario dopo sei anni.

Amat e l'ufficio mobilità del Comune stanno controllando la fattibilità, con controlli incrociati e sopralluoghi, in attesa anche del via della Motorizzazione. Che dovrebbe arrivare a giorni, nel fine settimana o all'inizio della prossima. Insomma, ci siamo. Dopo, l'Amat metterà i nuovi percorsi nell'ordine di servizio.

Inutile dire che sarà una rivoluzione, positiva, per il traffico. Sia il 102 e il 102 sono mezzi pubblici usatissimi dagli utenti che, a causa dei lavori, ad oggi sono "costretti" a fare un giro infinito, da piazza Castelnuovo alla deviazione su via Dante, per poi proseguire in via Brunetto Latini, poi verso il tribunale e poi dopo in via Volturno e via Cavour. Problema, ora, dopo tanto tempo, finalmente risolto.

Rimandata a settembre, invece, la partenza definitiva dell'applicazione «Muoversi a Palermo», nata per tracciare il tragitto dei mezzi pubblici in modo da fornire gli utenti le informazioni dettagliate sui tempi di arrivo e di percorrenza degli autobus. La fase sperimentale non si è conclusa e i tecnici della Sispi sono ancora al lavoro per superare alcuni problemi informatici.

Presentato lo scorso 21 aprile a Palazzo delle Aquile, il programma era stato pubblicato lo scorso 11 maggio per i dispositivi Android. Ma il servizio non ha mai funzionato correttamente tanto da aver scatenato le proteste di molti cittadini: adesso si dovrà attendere la fine dell’estate per tracciare tutte le linee dei bus e dare il via all’app che dovrebbe finalmente rivoluzionare il trasporto pubblico in città rendendolo tecnologicamente allo stesso livello delle altre città europee.

Per quanto riguarda l'attacco hacker che ha colpito il sito dell'Amat, ci sarà una riunione operativa per fare il punto della situazione, con il presidente Giuseppe Mistretta che ha confermato l'attacco dicendo che il sito dovrebbe essere operativo tra qualche giorno.