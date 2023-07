Palermo, torna il doppio senso tra via Amari e via Cavour ma ancora niente 101 e 102

Via questa mattina Palermo al doppio senso di circolazione nel tratto di via Roma compreso tra via Cavour e la via Amari, dopo la fine dei lavori in via Guardione e del collettore fognario. Una riorganizzazione della viabilità del centro città che permetterà di allegerire il traffico nell'area di via Volturno e del Tribunale, ma anche e soprattutto di completare del tutto la pedonalizzazione di via Amari, nel tratto fra via Roma e via Wagner.

In tal senso, si porrà il nuovo piano traffico del Comune, con indicazioni per incanalare le macchine tra chi deve andare alla stazione da piazza Sturzo e chi deve andare verso il teatro Massimo. Dettaglio, questo, non da poco: nell’ordinanza infatti si legge, chiaramente, come il percorso verso il teatro Massimo sia un qualcosa da valorizzare assolutamente, ed è anche in questa direzione che va l’ordinanza e il piano traffico.

Dunque il tratto di via Roma compreso fra via Cavour e via Amari è tornata a doppio senso di marcia, con l’obbligo di andare dritto nell'intersezione fra via Roma e via Guardione, in direzione stazione Centrale. Per ora invece niente da fare per il passaggio di 101 e 102, che torneranno al percorso originario dopo tanto tempo: dall'Amat non è ancora arrivato l'ordine di servizio.

Mezzi pubblici usatissimi dagli utenti che, a causa dei lavori, erano costretti a fare un giro infinito, da piazza Castelnuovo alla deviazione su via Dante, per poi proseguire in via Brunetto Latini, poi verso il tribunale e poi dopo in via Volturno e via Cavour.