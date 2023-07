Perdono il papà a 2 e 4 anni dopo incidente: al via raccolta fondi per la famiglia del 37enne di Borgetto

Una famiglia straziata dal dolore, una donna che ha perso il marito e due piccoli bambini rimasti orfani di padre a 2 e 4 anni. Una disgrazia, quella accaduta alla famiglia Restivo, e così Claudio Albegiani, collega di lavoro e amico di Valentino, il 37enne di Borgetto morto in un incidente stradale nel Lazio dove si era trasferito per lavoro, ha deciso di lanciare una raccolta fondi.

“Valentino ha lasciato un segno nella vita di chiunque l’ha conosciuto - le parole di Claudio Albegiani -. Nel suo modo unico di essere sempre vero e sincero, con la sua gioia e tenacia, si è reso unico e insostituibile, come marito, padre, figlio, fratello e amico. Questa raccolta è destinata alla sua famiglia, a sua moglie e i suo figli che ha lasciato troppo presto”.

La raccolta fondi è stata lanciata attraverso la piattaforma gofund me e chiunque voglia aderire potrà farlo cliccando su https://www.gofundme.com/f/valentino-restivo. In poche ore sono state raggiunte 130 adesioni e raccolti oltre 6mila e 500 euro.

Valentino Restivo si trovava a bordo della sua moto quando, in via Pontina Vecchia, si è scontrato con un'auto. L'impatto è stato molto violento, il motociclista è stato sbalzato in alto ed è finito violentemente a terra.

Immediatamente sono giunti i soccorsi. Le condizioni sono apparse subito gravissime: i sanitari del 118, intervenuti con un'ambulanza, hanno tentato di rianimarlo sul posto ma per il 37enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Restivo è morto sul luogo dell'incidente: lascia moglie e due figli di 2 e 4 anni. L'uomo si era trasferito nel Lazio, insieme alla famiglia, per motivi di lavoro: effettuava consegne per Amazon.

Adesso, un collega ha deciso di far partire una raccolta fondi per sostenere la famiglia.