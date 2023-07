Incidente a Pomezia: 37enne di Borgetto muore nello scontro tra il suo scooter e un'auto

Un siciliano trasferitosi ad Albano Laziale per motivi di lavoro è morto in un incidente stradale a Pomezia. Si tratta di Valentino Restivo, 37enne dio Borgetto che si trovava a bordo della sua moto quando, in via Pontina Vecchia, si è scontrato con un'auto. L'impatto è stato molto violento, il motociclista è stato sbalzato in alto ed è finito violentemente a terra.

Immediatamente sono giunti i soccorsi. Le condizioni sono apparse subito gravissime: i sanitari del 118, intervenuti con un'ambulanza, hanno tentato di rianimarlo sul posto ma per il 37enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Restivo è morto sul luogo dell'incidente: lascia moglie e due figli di 2 e 4 anni. L'uomo si era trasferito nel Lazio, insieme alla famiglia, per motivi di lavoro: effettuava consegne per Amazon.

Sul luogo dell'incidente è giunta anche gli agenti della polizia locale di Ardea che ha effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Sotto choc il conducente dell'auto. Restivo era molto legato alla sua famiglia, come testimoniano alcuni post sul suo profilo Facebook. Tra questi spicca l'ultimo, quello del 19 giugno scorso, poco più di un mese fa. Un video nel quale si vede uno dei due figli dell'uomo e la frase: "Buon Compleanno Giosuè, 2 anni di te meravigliosi, sei un bambino dolce, buono, Dio ti benedica grandemente, sempre in ogni istante della tua vita. Sei la mia vita ti amo".

Diffusa la notizia del decesso, in tanti, parenti e amici, hanno voluto testimoniare vicinanza alla famiglia, ricordando, sui social, Valentino Restivo. Commovente il post scritto da Gaetana Restivo su Facebook: "La mia spalla, il mio respiro, la mia vita. Guidami, ovunque tu sia ho bisogno di Te. Non posso ancora crederci". E ancora, Cetty Fiore: "Valentino Restivo ieri hanno perso tutti qualcosa con te. Un figlio, un marito, un padre, un fratello, un amico. Caro vali, stento a crederci ancora. Sei stato sempre un supporto per noi insieme a tua moglie Sabrina Artale. Ricordo ancora le mangiate insieme, le battute, l'aiuto reciproco, il sostegno quando siamo tornati a Palermo. Non riesco a trovare le parole. È una di quelle notizie che ti spiazza. Diamo troppe cose per scontate. Lasci un grande vuoto. Un abbraccio a te cara sabri, Che dio riesca a consolare il tuo cuore. Non ci sono parole".

"Una notizia che mi ha sconvolto… eravamo grandi amici, siamo stati compagni di classe, di banco, ci sentivamo e ti volevo tanto bene perché ero felice vederti felice ed eri una persona fantastica. Mi mancherai fratello mio Tvb e fai buon viaggio", ha scritto Ivan Maisano.