Furto con spaccata a Palermo, le titolari del negozio: «Servono più controlli, i dipendenti hanno paura»

Continuano senza sosta i furti con spaccata a Palermo. Alle 4.40 di ieri mattina (26 luglio) quattro uomini armati di mazza hanno rotto il vetro di un negozio di abbigliamento sportivo in corso Finocchiaro Aprile, a due passi dal Palazzo di giustizia.

Chiara e Giorgia Aliotta, titolari del negozio New Look Sport, sono state svegliate nel cuore della notte dalle forze dell’ordine che le hanno chiamate per informarle che una delle loro attività era stata visitata dai ladri. Le due giovani imprenditrici si sono recate in corso Finocchiaro Aprile e hanno trovato la vetrina laterale, quella di via Marco Polo, spaccata. I malviventi, giunti sul posto a bordo di due scooter, hanno portato via parecchia merce dal magazzino del negozio. «Il danno è da quantificare - spiegano Giorgia e Chiara Aliotta -. Le forze dell’ordine ci hanno informate in piena notte e siamo dovute scendere in negozio. La situazione - aggiungono - sta diventando irreparabile e pericolosa. Denunciamo ancora una volta: per favore, aumentate i controlli notturni e giornalieri perché le rapine sono sempre di più. I nostri dipendenti hanno paura a lavorare, così non si può continuare. La situazione - concludono - sta diventando davvero pericolosa».

Nel video delle telecamere di video sorveglianza si vedono arrivare i quattro malviventi. Uno fa il palo tra corso Finocchiaro Aprile e via Marco Polo, gli altri tre mettono in atto il colpo. Nella foga di ripartire uno dei quattro ha anche perso il controllo della moto ed è caduto a terra. Un atto criminale durato pochi minuti, che ha però fruttato parecchi capi di articoli sportivi che si trovavano nel magazzino interno al negozio.

Nel video i malviventi in azione ripresi dalle telecamere della videosorveglianza, il racconto e l'appello delle due imprenditrici, le immagini della vetrina spaccata