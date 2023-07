Spaccano le vetrine di due tabaccherie a Palermo ma non riescono a svaligiarle

Due tabaccherie sono finite nel mirino dei ladri che la scorsa notte hanno tentato l’assalto in via Francesco Crispi e in via Simone Gulì, a Palermo, a pochi passi dalla Fincantieri. Nel secondo caso la banda, che potrebbe essere la stessa che ha tentato il primo furto, ha utilizzato un’auto per sfondare la saracinesca della rivendita. Su entrambi gli episodi indaga la polizia.