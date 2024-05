L'addio a Ignazio Giordano, un lungo applauso della sua Partinico saluta il feretro

Un lunghissimo applauso per salutare Ignazio Giordano per l'ultima volta. Una folla commossa a Partinico, si è stretta alla famiglia dell'operaio morto a Casteldaccia, insieme ad altri quattro suoi colleghi, mentre erano al lavoro per lo spurgo di una fognatura.

Oggi a Partinico è il giorno del dolore, delle lacrime e della rabbia. La rabbia di una morte assurda. La rabbia per avere perso un uomo, un marito e un padre che ha fatto mille sacrifici per non far mancare nulla a nessuno. Nulla nemmeno ai suoi colleghi che erano rimasti intrappolati e che ha cercato invano di salvarli sacrificando la sua stessa vita.