Furto con spaccata a Ficarazzi, rubata la cassa di una pizzeria: è il secondo episodio in due mesi

Tre malviventi si sono introdotti all'alba all'interno di una pizzeria di Ficarazzi, alle porte di Palermo. Cappellino e mascherina anticovid sul volto per non farsi riconoscere, in due hanno forzato la porta del locale Muzzica che si trova in corso Umberto fino a quando è scoppiato il vetro. Una volta dentro hanno rubato la cassa e sono fuggiti via. Ad aspettarli un complice con l'auto accesa. Il rumore ha svegliato i proprietari che abitano proprio sopra la pizzeria. Non sono bastate le urla per far desistere i ladri che erano già in fuga con la cassa in mano, all'interno della quale c'era il fondo cassa, circa 120 euro in moneta.

"Il danno più grosso - spiega Martorana, titolare dell'attività - è la vetrina spaccata. Si tratta del secondo furto che subiamo in meno di due mesi. Nel precedente furto stessa modalità di esecuzione e cassa rubata. In quel caso era un solo malvivente, questa volta erano in tre". Sul fatto di cronaca indagano i carabinieri che hanno chiesto al proprietario del locale le immagini di videosorveglianza che hanno ripreso la scena.