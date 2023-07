Cinisi, si intensificano le ricerche di Luigi Firenze: controlli in un pozzo con l'aiuto dei sommozzatori

Intensificate le ricerch di Luigi Firenze, il pensionato di 80 anni di Partanna Mondello che manca da casa da domenica scorsa. Si era recato a Cinisi con l'intenzione di raccogliere lumache ma non ha più fatto ritorno dai suoi familiari. La sua auto, una Fiat Panda gialla è stata trovata alla fine di una salita nei pressi di Piano Margi, in una strada senza uscita che porta in campagna.

In queste ore sono in azione operatori Tas (Topografia applicata al soccorso), droni, unità cinofile e personale Saf (speleo alpino fluviale) e squadre ordinarie per un totale di 18 unità, che stanno scandagliando la zona dove l'anziano può essere andato domenica scorsa.

Nelle ultime ore è stato perlustrato anche un pozzo con l'ausilio del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco del Saf. Le operazioni sono state sospese temporaneamente ieri sera, a causa della scarsa visibilità e sono riprese stamane con lo stesso spiegamento di uomini e mezzi. Le ricerche vengono coordinate dal Comando dei vigili del fuoco che ha istituito una vera e propria centrale operativa nella zona di Cinisi. Impegnati anche uomini del corpo forestale e dei carabinieri. Ieri in particolare sono state effettuate ricerche per un'estensione di circa 60 ettari, mentre dall'inizio degli interventi è stata perlustrata un'area di circa 170 ettari.