Cinisi, trovato morto Luigi Firenze era scomparso da Partanna Mondello domenica scorsa

È stato ritrovato, purtroppo privo di vita, Luigi Firenze, l'uomo di 80 anni scomparso domenica scorsa nelle campagne di Cinisi. Era andato a raccogliere lumache ma non aveva più fatto ritorno nella sua casa di Partanna Mondello, a Palermo.

Dopo la denuncia di scomparsa e il ritrovamento, due giorni dopo, della sua Fiat Panda gialla, erano partite le ricerche nella zona di Piano Margi. Impegnati nella perlustrazione il soccorso alpino, la protezione civile, gli uomini della guardia forestale e i vigili del fuoco, coadiuvati da squadre cinofile e droni.

Stamani, dopo una settimana da quando l'uomo è scomparso, il suo corpo è stato ritrovato in mezzo alle sterpaglie, nella zona sottostante alla grotta delle aquile, proprio in quella montagna in cui si era recato per raccogliere lumache, una tradizione a cui l'anziano uomo non voleva mancare neanche quest'anno.

Dentro l'auto, ritrovata martedì dai familiari, con l'aiuto di un amico di famiglia che conosceva i posti frequentati dall'80enne, sono stati ritrovati il cellulare spento, i sacchetti in cui avrebbe dovuto mettere le lumache raccolte e un pacchetto di sigarette aperto. Circostanze sulle quali i carabinieri indagheranno per avere la certezza che la morte di Luigi Firenze sia da attribuire ad un incidente. L'avvistamento della vittima è stato effettuato con l'ausilio dei droni dei vigili del fuoco, dei cani addestrati. Per il recupero del corpo è stato attivato il nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Catania.