L'inchiesta sulla mafia dello Zen: Carmelo Cusimano provò ad uccidere a coltellate il fratello Anello

La vicenda salta fuori dalle carte dell'operazione Metus, che ha portato agli ordini di arresto per undici persone. «No, io ci sono andato per ammazzarlo», ammette l'autore del gesto, finito in carcere