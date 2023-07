Il boss Michele Micalizzi progettava una truffa all'Unione Europea: «Conosco una persona a posto»

Stava progettando una truffa all’Unione Europea il boss di Partanna Mondello Michele Micalizzi, coinvolto nell’inchiesta dei carabinieri che oggi ha portato a 11 arresti. Emerge dalle intercettazioni delle conversazioni tra il capomafia e un altro uomo d’onore storico, Tommaso Inzerillo.

«Io conosco una persona a posto - diceva - ed è buona, e ha buone possibilità, diciamo a livello europeo, per potere approfittare di questi finanziamenti, pure per una quota consistente a fondo perduto. Al momento ci sono i bandi e si dovrebbe presentare entro dicembre al massimo nei primi di gennaio, per quanto riguarda l’agricoltura». Dalla conversazione viene fuori che Micalizzi si appoggiava a un professionista che gli dava consigli sui bandi europei.

«Nel Meridione e in particolar modo in Sicilia arriviamo all’ottanta - spiegava -, certe volte al novanta per cento, quindi se facciamo una pratica da dieci milioni, otto nove milioni sono a fondo perduto, dice: e poi te li rendiconto io. Questo ha l’ufficio a Bruxelles, a Malta. Comunque è una persona che è una miniera, sotto certi aspetti, ha grosse possibilità alla banca all’UniCredit», continuava. E Inzerillo conveniva: «Esatto».