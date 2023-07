Palermo, il sottopasso di via Crispi verso la riapertura ma nella zona ancora code e disagi

Ultimati i lavori e riaperta al traffico oggi pomeriggio anche la seconda corsia del sottopasso di via Crispi, lato mare, a Palermo. Intanto stamattina la zona del sottopasso è ripiombata nel caos. La Ztl in via Roma, in direzione dalla stazione centrale fino a via Cavour, tornerà attiva mercoledì alle 8.

I lavori di manutenzione e rifacimento del sottopasso sono terminati con largo anticipo sui tempi previsti, ma la fase di riapertura è sembrata lenta e ha gettato nello sconforto gli automobilisti palermitani: già da questa mattina è stato riportato al suo stato originale il marciapiede che separa le due carreggiate sul quale, all’altezza di via Castello, era stato creato un passaggio per consentire ai veicoli di poter accedere al doppio senso di marcia istituito nella carreggiata lato monte (la prima chiusa per i lavori di manutenzione).

L’idea dell’amministrazione comunale aveva avuto l’effetto di mitigare il traffico della zona, separando di fatto il flusso di autoveicoli e motociclette da quello dei mezzi pesanti, invece obbligati a percorrere la bretella della carreggiata lato mare. Che adesso è ripiombata nuovamente in uno stato di paralisi.

Dalla mattina, automobili e motocicli sono state costrette a fondersi nuovamente con tir e camion, tornando a sgomitare all’interno di quell’imbuto infernale che sembrava ormai un lontano ricordo. Ad aggravare la situazione un incidente intorno all’ora di pranzo, fortunatamente di lieve entità, che ha però ulteriormente ostacolato il già lento flusso di mezzi. Sul posto dall’inizio delle operazioni di riapertura una pattuglia della polizia municipale, che però ha ben poco potere su una strada adesso nuovamente priva di altri sbocchi.