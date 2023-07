Ecco chi era il trentunenne investito e ucciso sulla Palermo-Mazara, disposta l'autopsia

Il trentunenne di Carini investito e ucciso nella notte tra sabato e domenica sulla Palermo-Mazara, all'altezza di Capaci, si chiamava Alessandro Noto e aveva 31 anni. L'uomo è stato centrato in pieno da un automobilista mentre percorreva l'A-29 a piedi.

A indagare sull’episodio gli agenti della polizia stradale di Alcamo, con il supporto dei colleghi di Palermo, che sono intervenuti dopo la telefonata fatta dallo stesso conducente dell’auto che lo ha travolto, una Alfa Mito. Il cadavere è stato rinvenuto a circa un centinaio di metri dal punto in cui sarebbe avvenuto l’impatto dai vigili del fuoco. Non distante dal luogo dell’incidente c’è una discoteca.

Continuano ovviamente le indagini: gli investigatori hanno acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza per verificare se Noto fosse uscito da uno dei locali della zona e se avesse deciso, nonostante il pericolo, di raggiungere a piedi la meta prescelta. In queste ore sono stati ascoltati amici e parenti della vittima, che lo stavano cercando, per cercare di ricostruire le ultime ore prima dell'incidente. Dai loro racconti e da altri riscontri potrebbe emergere il perché il trentunenne si trovasse lì. La procura ha disposto l'autopsia sul cadavere di Noto, portato all'Istituto di medicina legale del Policlinico, per chiarire alcuni aspetti tecnici e valutare quali fossero le sue condizioni nel momento in cui è avvenuto l'incidente che gli è costato la vita. Tantissimi i messaggi di cordoglio su Facebook.