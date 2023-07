Indagine sulla morte del 31enne di Carini investito sulla Palermo-Mazara, disposta l'autopsia

I genitori lo cercavano e hanno scoperto che era morto in autostrada. A.N. aveva 31 anni ed era di Carini. La scorsa notte è stato investito sulla A29 Palermo - Mazara del Vallo mentre la stava percorrendo a piedi, alle 4 del mattino andando verso l'aeroporto Falcone-Borsellino. La motivazione di questa imprudenza non è nota, ciò che è certo è che nel tratto di strada in cui il 31enne è stato colpito dall'auto, un'Alfa Mito, che andava ad una velocità sostenuta, ma a quanto pare nei limiti consentiti in autostrada, non sono stati trovati mezzi abbandonati.

A dare l'allarme è stato lo stesso investitore che dopo aver urtato il pedone si è fermato qualche centinaio di metri più avanti rispetto al luogo dell'impatto. Il conducente dell'auto ha chiamato la polizia informandola di ciò che era avvenuto, ovvero che aveva investito qualcuno che stava camminando a piedi in autostrada. Sul caso indaga adesso la polizia. Il corpo della vittima, dopo le ricerche della polizia del distaccamento di Alcamo, è stato rinvenuto molto più avanti dal luogo dell'impatto. L'intervento dei sanitari è servito solo a constatarne la morte. Sul posto anche gli uomini dell'Anas che hanno segnalato l'incidente.

Adesso si sta cercando di capire cosa sia successo. Come mai il giovane si trovasse a piedi in autostrada nella corsia di sorpasso. L’automobilista che lo ha investito e ha chiamato i soccorsi giura che il giovane se l’è trovato all’improvviso davanti l’auto e non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. La procura ha disposto l’autopsia.