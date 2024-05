Renault punta sulle auto elettriche, a Mondello la presentazione della nuova Scenic E-Tech

Le auto presenti sono due: una ad uso espositivo, che sarà posizionata sopra una piattaforma tecnologica realizzata appositamente per l’evento, mentre l’altra sarà disponibile per i test drive. Un’occasione per scoprire dal vivo una nuova straordinaria vettura del brand Renault: completamente reinventata, Scenic E-Tech Electric offre un’autonomia fino a 625 chilometri, soluzioni tecnologiche innovative e un design unico.

Mondello si conferma tra le location più amate per le esposizione di motori e attira anche Renault, impegnata nella promozione della nuova Scenic E-Tech Electric, premiata come The car of the year 2024.

«Il futuro è l’elettrico - sentenzia Giancarlo Bisconti, amministratore unico e fondatore Gi.Bi.Auto -. Oggi lanciamo la nuova Scenic, vettura totalmente elettrica di nuova generazione. Il futuro è ormai deciso, anche contro lo scetticismo dei clienti: la strada ormai è tracciata, gli investimenti fatti dai produttori e dai costruttori sono talmente elevati che non si può tornare più indietro. Ricordo - prosegue - quando diventammo concessionari Ford, chenel 2012 andammo a Valencia a provare la nuova Zoe e un motociclo elettrico poi commercializzato per tutti questi anni. Renault è la prima in Europa ad avere una vettura totalmente elettrica. Siamo concessionari plurimarchi, quindi non abbiamo solo Renault ma anche altri prodotti elettrici. Ormai in gamma c’è sempre qualche prodotto elettrico».

«Si tratta di una anteprima nazionale - spiega Matteo Scannaliato direttore commerciale Gi.Bi.Auto - e Renault ha deciso di coinvolgere alcune delle città più importanti in Italia per questo tour. Scenic rappresenta la migliore tradizione di auto elettrica made in Renault, ormai nel mondo dell’elettrico da molti anni. Una vera e propria pietra miliare. Oggi l’elettrico è no limit».