Palermo, uomo di 76 anni scomparso da lunedì: appello per ritrovare Francesco Puleo

È scomparso da ieri a mezzogiorno. Francesco Puleo, 76 anni, si è allontano da casa ieri, a Palermo, poco prima di pranzo e non ha ancora fatto ritorno. La famiglia, preoccupata, ha sporto denuncia e ha lanciato un appello su Facebook pubblicando una foto dell’uomo. Capelli bianchi, occhi chiari, è vestito con polo blu, pantaloncini color nocciola e scarpe da ginnastica. Non soffre di nessuna patologia che possa far temere una perdita di memoria. Puleo è un frequentatore delle zone di Mondello, zona Stadio, Resuttana, San Lorenzo ma anche della parte opposta della città, Ballarò e Foro Italico..

“Se qualcuno lo vedesse o l'abbia visto – scrive la nipote in un post – non esiti a chiamare questo numero 388.1045773 (è il numero della figlia Cinzia Puleo ) oppure non esitate a informare le forze dell'ordine”.