Bagheria, scompare nel nulla un 40enne: apprensione per la sorte di Giuseppe Morreale

Apprensione a Bagheria per la scomparsa di Giuseppe Morreale, 40 anni, di cui non si hanno più notizie dalla sera di domenica 18 giugno. L’uomo, secondo quanto raccontato dai familiari, si sarebbe allontanato a piedi da casa ormai due giorni fa, facendo perdere le proprie tracce. I parenti hanno quindi segnalato l’accaduto ai carabinieri, i quali si sono attivati per rintracciare lo scomparso.

Il fratello di Giuseppe Morreale ha immediatamente lanciato l’allarme sui social network al fine di favorire le ricerche dell’uomo. “Ho bisogno di aiuto”, sottolinea il parente.

Al momento della sua scomparsa, Giuseppe Morreale indossava una camicia verde e dei jeans di colore blu. Non avrebbe avuto addosso gli occhiali che si notano in foto. Inoltre, il cellulare del 40enne risulterebbe non raggiungibile.