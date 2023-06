Furto con spaccata a Palermo, preso di mira il negozio Louis Vuitton: è la seconda volta in un mese

Ancora un furto con spaccata a Palermo e ad essere preso di mira, a distanza di un mese, è stato nuovamente il negozio Louis Vuitton in via Libertà. Questa volta, però, la rapina è andata a buon fine. All'alba di oggi alcuni ladri hanno spaccato la vetrina di via Nicolò Gallo, sono entrati nel negozio, sottraendo oggetti di valore, tra cui borse e portafogli per un valore che deve ancora essere quantificato ma che sarà di qualche migliaia di euro.

Gli agenti di polizia sono giunti sul posto, trovando la vetrina spaccata. Hanno avviato le indagini, ascoltato il titolare e sequestrato i filmati degli impianti di videosorveglianza attraverso i quali sperano di riuscire a risalire agli autori del gesto. Cresce, intanto, la preoccupazione dei commercianti, ormai i furti con spaccata, di notte, a Palermo, avvengono quasi quotidianamente.

Lo scorso 18 maggio, si era verificato un tentato furto ai danni del negozio. I ladri avevano tentato di sfondare la vetrina dell'esercizio commerciale con un'auto, una Fiat Panda che poi è risultata rubata. Il vetro aveva retto all’impatto e i ladri erano dovuti fuggire. Sul posto erano intervenuti i carabinieri del Radiomobile che avevano avviato le indagini per risalire ai ladri.