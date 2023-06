Calcinacci si staccano ai Quattro Canti a Palermo: intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina ai Quattro Canti a Palermo, sotto gli occhi di turisti e passanti. Dei calcinacci si sono staccati dalle decorazioni delle opere murarie poste all'angolo della piazza ottagonale, piazza Vigliena, che si trova all'incrocio dei due principali assi viari della città: via Maqueda e il Cassaro. Due squadre dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'aria.

I calcinacci sono caduti dal cornicione della facciata del cantone occidentale dove è presente la statua di Filippo II. "Con l'ausilio dell'autoscala - scrivono i vigili del fuoco in una nota - è stato effettuato un controllo visivo individuando il punto del distacco. Sul posto era presente il personale della polizia municipale ed il tecnico del Comune con il quale si valutava la necessità di effettuare il transennamento dell'area sottostante la caduta dei calcinacci, nelle more delle determinazioni degli enti competenti".

Fortunatamente si è trattato di un piccolo cedimento. "Circa l’equivalente di un mouse - spiegano dai vigili del fuoco -, ad essersi staccato è stato un pezzo di intonaco di malta, già utilizzato in passato per il ripristino di parti della struttura». Dopo un primo controllo effettuato a pochi minuti dal cedimento, che non ha colpito nessuno, adesso si attendono nuovi controlli.

L'assessore al Centro Storico Maurizio Carta è già in contatto con la Soprintendente Selima Giuliano per effettuare un sopralluogo lunedì mattina, accertare il problema e definire il modo più rapido ed efficace per intervenire a salvaguardia del monumento e per la incolumità delle persone che transitano in quest’area.

