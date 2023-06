Palermo, transenne e verifiche ai Quattro Canti dopo il crollo di calcinacci: «Presto gli interventi»

Area transennata e prime verifiche. Dopo il crollo di alcuni calcinacci che nei giorni scorsi si sono staccati dalla facciata ovest dei Quattro Canti a Palermo, gli uffici dell’amministrazione comunale hanno eseguito un primo accertamento.

L’area per il momento rimane off limits, delimitata da nastri bianchi e rossi e dalle transenne targate Coime: «Dopo queste prime verifiche effettuate dagli uffici - fa sapere l’assessore Maurizio Carta - procederemo con ulteriori sopralluoghi in modo da poter intervenire con la ditta per la messa in sicurezza».

Tra i monumenti più importanti e belli della città, sabato scorso ha catturato l'attenzione dei turisti per la presenza dei vigili del fuoco, intervenuti sul cantone che rappresenta la stagione della primavera ed ospita le statue di Santa Ninfa e Filippo II dove sono venuti giù alcuni pezzi di intonaco di malta, fortunatamente senza ferire nessuno. L'area è stata subito messa in sicurezza e transennata. A meno di un mese dal 399esimo Festino di Santa Rosalia, quando la piazza sarà gremita di gente in attesa del carro, l’amministrazione comunale prepara ora un intervento che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. «Si attiverà anche la Soprintendenza - sottolinea Selima Giuliano, Sovrintendente ai Beni culturali della provincia di Palermo - lo faremo di concerto con il Comune».